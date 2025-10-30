Ruben Amorim. "Não tenho medo nenhum de perder o emprego"

Depois de um início de campeonato periclitante, o Manchester United venceu os últimos três jogos, Sunderland, Liverpool e Brighton, permitindo uma subida considerável dos red devils na classificação. Depois da derrota com o Brentford, a equipa de Ruben Amorim era 14.ª classificada e, com a série consecutiva de triunfos, subiu ao sexto posto.



O técnico do Manchester United, que tem sido alvo de escrutínio constante desde que assumiu o cargo, transmitiu uma mensagem de grande convicção e ambição, focando-se unicamente no desempenho da equipa.



No centro das suas declarações esteve uma visão destemida sobre o futuro do seu cargo. Confrontado com a instabilidade inerente ao futebol de topo, Amorim foi categórico. "Não tenho medo nenhum de perder o emprego".



Para Ruben Amorim, a verdadeira preocupação reside no aspeto desportivo. "O meu maior medo é não vencer jogos, é essa a sensação de sofrimento, porque eu sofro quando não venço jogos," afirmou, acrescentando que "é a única coisa em que estou focado, e não naquilo que as pessoas pensam."



Apesar de ter o apoio público do coproprietário do Manchester United Jim Ratcliffe, que recentemente referiu que Amorim teria de "demonstrar que é um grande treinador" ao longo do seu contrato, o técnico minimizou o impacto dessas declarações. "Claro que aquela entrevista ajudou a acalmar os ânimos, mas, novamente, não tenho medo nenhum de perder o emprego. Isso não vai mudar nada", referiu. Ambição sem limites: Premier League e Champions

Apesar dos desafios iniciais na reconstrução do plantel do Manchester United, Amorim definiu os objetivos de forma clara e ambiciosa, deixando uma promessa aos adeptos de Old Trafford.



"O mais importante é fazer tudo o que for necessário para ajudar o Manchester United a conquistar troféus," sublinhou. "Não quero sair do Manchester United sem vencer. E quando digo troféus, refiro-me a vencer a Premier League e a UEFA Champions League. Tentarei ser uma peça fundamental para que isso aconteça."



O técnico português demonstrou ainda uma enorme clareza sobre o seu papel e a sua filosofia, garantindo que as suas decisões serão sempre pensadas no longo prazo do clube. "Farei o que for melhor para o clube. Será sempre essa a minha opção. Não farei nada para me salvar e sem pensar no que é melhor para o clube" concluiu, reiterando o seu compromisso com a visão que o levou ao Manchester United.



Na próxima jornada da Premier League, o Manchester United desloca-se, este sábado, ao terreno ao Nottingham Forest.