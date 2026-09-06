Ruben Amorim vê vitória do AC Milan escapar nos descontos em Turim





(Com Lusa)

O AC Milan, adversário do Benfica na Liga Europa, adiantou-se aos 68 minutos, em lance individual, na área, do jovem Alphadjo Cisse, de apenas 19 anos, que fletiu para o centro e atirou cruzado.Aos 88 minutos, o treinador Luciano Spalletti apostou no possante defesa central para a pressão final, decisão acertada, já que este marcou, em cabeceamento fulminante, após cruzamento na esquerda.A Juventus foi a equipa que esteve sempre mais perto de marcar, destacando-se um remate do português Francisco Conceição, aos 55, que levou a bola a embater no poste esquerdo.O AC Milan é o primeiro adversário do Benfica na Liga Europa, jogando em 16 de setembro, em Itália.A Roma, que sábado venceu em casa a Atalanta, por 2-1, e o Inter, que superou o Nápoles por 3-2, somam nove pontos, enquanto Juventus e AC Milan perderam os primeiros pontos e acumulam sete.Segunda-feira, a Lazio pode atingir igualmente o comando, caso ganhe na Udinese, que soma quatro.O ucraniano Artem Dovbyk, com um golo aos 90+1, resgatou para o Bolonha um ponto, o primeiro no campeonato, caseiro, na igualdade 2-2 no jogo com o Sassuolo, que segue com quatro pontos.Depois de duas derrotas em outras tantas jornadas, o Parma e o Monza, de Ricardo Mangas, conseguiram os primeiros pontos, com empate 1-1.O português voltou a estar em destaque ao fazer, aos 38, a assistência que permitiu a Jay Robinson abrir o ativo, cabendo a Simone Lontani, aos 60, igualar para os anfitriões.O Veneza sofreu a terceira derrota consecutiva, desta vez por 3-2, na visita ao Frosinone, que decidiu a seu favor já aos 83 minutos, com golo de Giorgi Kverzadze, depois dos forasteiros, que tiveram Thierry Correia no banco, terem recuperado de desvantagem de dois golos, após ‘bis’ de Antonio Raimondo.