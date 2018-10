Rúben Dias diz que Portugal tem que estar a um "nível muito alto"

Lusa Comentários 10 Out, 2018, 17:34 | Futebol Internacional

O jogador de 21 anos considerou que o jogo de quinta-feira "é muito importante" e que o "pensamento de Portugal passa sempre por ganhar", mas frisou esperar dificuldades.

"A Polónia é uma seleção muito forte, basta olhar para os dados estatísticos. Não esperamos facilidades e vamos ter que estar a um nível muito alto para sair daqui com uma vitória", disse.

Questionado sobre o valor dos avançados Lewandowski e Piatek, o jogador do Benfica notou que os jogadores portugueses estão "focados não só nas individualidades, mas também no coletivo".

"Não é só um jogador sozinho que nos vai criar dificuldades, mas toda a equipa. Estamos fortes e preparados, sabemos o que nos espera", afirmou o central da formação a `quinas`, que se estreou na prova com um triunfo por 1-0 sobre a Itália, em Lisboa.

Portugal lidera o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com três pontos, e a Polónia é segunda, com um. As duas seleções defrontam-se na quinta-feira no Estádio Slaski, em Chorzow, na Polónia, a partir das 19:45 (em Lisboa).