Rúben Dias e Vitinha finalistas da Bola de Ouro 2023/24, Ronaldo e Messi de fora

O defesa central do tetracampeão inglês Manchester City, 26.º classificado em 2021 e 30.º em 2022/23, e o médio do tricampeão francês Paris Saint-Germain, em estreia absoluta, integram o lote de 30 finalistas, que não conta com os dois jogadores mais condecorados na distinção anual da revista France Football.



Vencedor em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, que representa o vice-campeão saudita Al Nassr, orientado pelo português Luís Castro, já tinha falhado a nomeação na edição anterior, quando o argentino Lionel Messi, de 37 anos e vinculado aos norte-americanos do Inter Miami, reforçou o recorde de oito troféus (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2022/23).



A Bola de Ouro vai ser entregue em 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, galardoando pela terceira vez seguida na história com base no rendimento da temporada passada, no período compreendido entre 01 de agosto de 2023 e 31 de julho de 2024, em detrimento do ano civil.



A cerimónia decorrerá sob inédita organização da UEFA, na sequência do acordo celebrado entre o organismo regulador do futebol europeu e o grupo de comunicação social Amaury, proprietário da revista France Football, que atribui o galardão desde 1956 e continua responsável pela supervisão do sistema de votação.