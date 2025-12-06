Futebol Internacional
Rúben Dias marca na vitória do City que fica mais próximo do líder Arsenal
O Manchester City recebeu e bateu hoje o Sunderland, por 3-0, com o português Rúben Dias a marcar o primeiro golo dos 'citizens', que ficam a apenas dois pontos do Arsenal, líder da Liga inglesa de futebol.
O internacional luso abriu a contagem do jogo da 15.ª jornada à 'lei da bomba' aos 31 minutos, com um remate poderoso e colocado de fora da área, e o croata Josko Gvardiol dilatou o marcador quatro minutos depois.
Já no segundo tempo, aos 65, Phil Foden marcou o terceiro, após assistência artística do francês Rayan Cherki, que já tinha feito o passe para o primeiro golo de Rúben Dias, ao passo que Foden tinha marcado o canto para o golo de Gvardiol.
Com a vitória, a formação de Guardiola, que contou também com os portugueses Bernardo Silva e Matheus Nunes no onze titular, segue no segundo posto da Premier League, com 31 pontos, menos dois do que o Arsenal, que perdeu hoje na visita ao Aston Villa (2-1).
O defesa polaco Matty Cash marcou o primeiro para os anfitriões aos 36, com o belga Leandro Trossard a igualar aos 52, mas o argentino Emiliano Buendía deu os três pontos aos 'villans' na última jogada do encontro (90+5).
Assim, o Arsenal voltou a perder pontos (após o empate com o Chelsea na penúltima jornada) e tem 33 pontos, enquanto o Aston Villa já vai em cinco triunfos consecutivos no campeonato e é terceiro com 30.
Nos outros jogos do dia, o Chelsea empatou sem golos na visita ao Bournemouth (13.º com 20 pontos), e já não ganha há três rondas, seguindo no quarto lugar com 25 pontos, seguido pelo Everton (24 pontos) que ganhou ao Nottingham Forest por 3-0.
Um autogolo do sérvio Nikola Milenkovic logo aos dois minutos adiantou a formação de Liverpool, e o avançado francês Thierno Barry (45+3) e o médio Kiernan Dewsbury-Hall selaram a vitória.
Por seu turno, o Tottenham (oitavo com 22) voltou aos triunfos cinco jornadas depois, batendo em casa o Brentford (14.º com 19) por 2-0, com golos do internacional brasileiro Richarlison, aos 25, após assistência do neerlandês Xavi Simons, que se encarregou de marcar o segundo aos 43.
O Newcastle (10.º com 22) venceu o Burnley (19.º com 10), por 2-0, graças aos golos de Bruno Guimarães e de Anthony Gordon (de penálti), aos 31 e 45+8, respetivamente.
