Ruben Dias promovido a capitão do Manchester City

(Com Lusa)

“Os capitães são Ruben [Dias], Erling [Haaland], [Marc] Guéhi and [Gianluigi] Donnarumma”, disse Maresca, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Coventry, da terceira jornada da Liga inglesa de futebol.O defesa internacional português sucede como capitão dos ‘citizens’ ao compatriota Bernardo Silva, que se mudou para o Real Madrid, depois de terminar contrato com o clube inglês.A quatro dias de visitar o FC Porto, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, Maresca revelou que o português Matheus Nunes já está recuperado e vai ser convocado para o encontro com o Coventry, ao contrário do belga Jeremy Doku, ainda lesionado.O treinador italiano falou ainda da contratação do argentino Enzo Fernández, contratado por 145 milhões de euros ao Chelsea, garantindo que o ex-jogador do Benfica está preparado para jogar, apesar de ter feito apenas 25 minutos pelos ‘blues’ esta temporada.“Conheço bem o Enzo. É um vencedor, tem mentalidade de vencedor”, referiu Maresca, que treinava o Chelsea, quando o clube conquistou o Mundial de clubes.