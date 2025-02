Rúben Dias reconhece época complicada do City

O central internacional português, que cumpre a quinta temporada no clube, precisamente a "mais complicada" desde que trocou o Benfica pelos ingleses, falou na antevisão do jogo de terça-feira em que os "citizens" recebem o Real Madrid na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da 'Champions'.



“Sabemos como é difícil o caminho, mas é uma questão de acreditarmos no balneário. Com a confiança certa, somos capazes de qualquer coisa”, garantiu, ainda assim, o defesa, numa fase da "Champions" que deixa frente a frente os dois "gigantes".



A má época do tetracampeão inglês - atual quinto colocado da Premier League, a 15 pontos do líder Liverpool - deixou a equipa fora do apuramento direto para os oitavos de final, no 22.º lugar da fase de liga, enquanto o Real Madrid, campeão europeu em título, também não evitou o play-off, ao ser apenas 12.º.



Segredo é controlar o jogo



Os dois emblemas vão defrontar-se por um lugar na fase seguinte, depois de se terem cruzado de forma consecutiva nas últimas três épocas, no formato antigo da competição, nas duas primeiras nas meias-finais e na última ainda nos quartos de final.



Para o defesa luso, a chave desta eliminatória está mais do que nunca “no controlo do jogo”, depois da frustrada eliminatória de 2023/24, em que os ingleses dominaram, mas não conseguiram resolver o jogo e caíram no desempate por grandes penalidades.



Para o embate desta terça-feira em Manchester, Rúben Dias desvalorizou algumas ausências no adversário – Lucas Vasquez, Éder Militão, David Alaba, Carvajal ou Rudiger -, justificando que apenas será importante se o City o aproveitar.



O defesa disse ainda que quanto maior solidez tiver a sua equipa, mais possibilidades terá de se qualificar e desvalorizou também o boicote do Real Madrid na entrega da Bola de Ouro a Rodri, um prémio que os "merengues" reclamavam para Vinicius Júnior.