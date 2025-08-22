Ruben Dias renova com o Manchester City até 2029
O defesa internacional português Ruben Dias renovou o contrato com o Manchester City até 2029, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol, mostrando-se “incrivelmente feliz”.
“Estou incrivelmente feliz hoje. Estou tão orgulhoso de representar este grande clube. O City é onde quero estar, no topo do desporto, a competir por troféus. A ambição do clube está perfeitamente alinhada com a minha e como futebolista não há nada melhor do que isso”, assumiu, em declarações aos canais do clube.
Ruben Dias, de 28 anos, chegou ao Manchester City em setembro de 2020, proveniente do Benfica, e já conquistou nove troféus, com destaque para a Liga dos Campeões de 2022/23 e para quatro Ligas inglesas, tendo ainda vencido duas Ligas das Nações ao serviço de Portugal.
“Quando penso nos troféus que ganhámos e na forma como jogámos futebol durante a meu tempo aqui, não me conseguia imaginar a jogar em mais nenhum sítio”, assegurou o 68 vezes internacional por Portugal.
Depois de ter começado a sua formação no Estrela da Amadora, Ruben Dias mudou-se ainda como infantil para o Benfica, no qual fez o resto da sua formação, estreando-se na equipa principal em 2017/18, transferindo-se para os ‘citizens’ por um valor a rondar os 70 milhões de euros.
“Como clube, estamos realmente entusiasmados que o Ruben tenha assinado um novo contrato e comprometido o seu futuro com o clube. O seu trabalho duro, profissionalismo e dedicação são óbvios para todos nós a cada dia. É um líder no balneário e no campo. É um dos nossos capitães, os jogadores ouvem-no e [o treinador] Pep [Guardiola] e a equipa técnica adoram trabalhar com ele”, disse o diretor para o futebol, o português Hugo Viana.
