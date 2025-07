Rúben Ismael contratado pelo Vitória do Brasil

“Seja bem-vindo ao 'leão', Rúben Ismael! O médio de 26 anos é o novo contratado do Vitória e chega para reforçar o elenco 'rubro-negro' em 2025”, pode ler-se numa publicação nas redes sociais do emblema de Salvador.



Ismael, que conta com passagens por Estarreja, Beira-Mar, Oliveirense, Feirense, Felgueiras, Mafra, Nacional e Moreirense no currículo, vai jogar no estrangeiro pela primeira vez, reforçando as opções do emblema "aflito" no Brasileirão.



O Vitória, treinado por Fábio Carille, não vence há oito jogos oficiais e reforçou-se recentemente também com outro luso, Rúben Rodrigues, avançado que estava sem clube após passar pelos ingleses do Oxford United.