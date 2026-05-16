Futebol Internacional
Rúben Neves e Al Hilal evitam festa de Jesus e Ronaldo na Liga saudita
O Al Hilal evitou hoje a conquista do título da Liga saudita de futebol pelo Al Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, ao receber e vencer o Neom, por 2-0, na 33.ª e penúltima jornada.
Em Riade, Rúben Neves marcou de grande penalidade, aos 10 minutos, com Mandash a fazer o segundo golo, aos 58, perante o oitavo classificado da prova, que teve o guarda-redes português Luis Maximiano como suplente não utilizado.
Com este resultado, a uma ronda de terminar a Liga saudita, o Al Hilal segue no segundo posto, com 81 pontos, enquanto o Al Nassr, de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, lidera com 83.
Na quinta-feira, na jornada decisiva, o Al Nassr recebe o Damac enquanto o Al Hilal visita o campo do Al Feiha.
Em caso de igualdade de pontos, a equipa de Ruben Neves tem vantagem sobre o Al Nassr.
Com este resultado, a uma ronda de terminar a Liga saudita, o Al Hilal segue no segundo posto, com 81 pontos, enquanto o Al Nassr, de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, lidera com 83.
Na quinta-feira, na jornada decisiva, o Al Nassr recebe o Damac enquanto o Al Hilal visita o campo do Al Feiha.
Em caso de igualdade de pontos, a equipa de Ruben Neves tem vantagem sobre o Al Nassr.