Rúben Neves em destaque na vitória dos "Wolves"

A equipa orientada pelo ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui entrou praticamente a ganhar, visto que, logo aos três minutos, fez a bola entrar na baliza do Crystal Palace, mercê de um autogolo do central dinamarquês Joachim Andersen, que introduziu a bola na própria baliza na sequência direta do pontapé de canto cobrado por Rúben Neves.O "Wolves" teve, porém, de sofrer para segurar a vantagem mínima, perante a reação do Crystal Palace, e só pôde respirar já em período de compensações, aos 90+3 minutos, quando Rúben Neves fez o 2-0, na marcação de um penálti batido rasteiro, sem hipóteses para o guarda-redes visitante Sam Johnstone, que tinha sido o causador do castigo máximo.No "onze" inicial dos Wolves, alinharam quatro internacionais lusos, o guarda-redes José Sá, o lateral Nelson Semedo, e os médios Rúben Neves e Matheus Nunes, mas houve ainda mais dois portugueses a entrarem em campo, Toti, que rendeu o espanhol Hugo Bueno, aos 79 minutos, e Pedro Neto, que substituiu o seu compatriota Matheus Nunes, aos 89.





O Arsenal lidera com 75 pontos (32 jogos), seguido do Manchester City, com 70 (30), do Newcastle, com 59 (31), do Manchester United, também com 59 (30), e do Aston Vila, quinto classificado, com 54 (33).



No fundo da tabela, o Leicester é 17.º, um lugar acima da zona de despromoção, com 29 pontos, menos um do que o Leeds United, que o precede na tabela classificativa.



A ronda 33 da Premier League prossegue esta quarta-feira, dia que pode ser decisivo para a atribuição do título, com o bicampeão em título Manchester City a receber o Arsenal, que não conquista a prova desde 2003/04.