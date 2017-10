Rúben Neves está de corpo e alma no Wolveshampton

Mário Aleixo - RTP 23 Out, 2017, 12:29 / atualizado em 23 Out, 2017, 12:29 | Futebol Internacional

O médio, de 20 anos, só pensa na sua atual equipa, os ingleses de Wolveshampton, e está concentrado a 100 por cento no trabalho a realizar com a equipa.



Esta entrega total ao “Wolves” já valeu ao português ser um dos ídolos dos adeptos do clube que, em declarações ao jornalista da Antena 1 David Carvalho, explicou: “Quero ajudar o ‘Wolves’ a chegar ao lugar que merece… é a cultura inglesa. Os adeptos vivem o futebol e qualquer jogador que dê tudo em campo eles (adeptos) idolatram”.





Num campeonato muito disputado que requer concentração total o jogador recusa pensar num hipotético regresso ao FC Porto e limitou-se a afirmar: “No futuro se verá”.Contudo o internacional português continua a acompanhar as incidências do futebol nacional e sobre a forma como está a decorrer o campeonato observou: “A equipa do FC Porto está forte e unida e terá de continuar assim para ganhar títulos mas o Sporting está a jogar bem e o Benfica em breve irá dar a volta à crise de resultados”.Sobre o regresso à equipa de Aboubakar e Marega, jogadores com alto rendimento esta época, revelou: “Sabia da qualidade deles e da vontade em ajudar o FC Porto”.A finalizar Rúben Neves ainda abordou a presença da seleção de Portugal no Mundial da Rússia’2018 e antecipar: “A seleção tem capacidade para se bater com qualquer adversário. Não direi que tem total favoritismo para ganhar a competição mas temos um excelente grupo e podemos fazer algo de bom na Rússia”.