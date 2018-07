Ruben Semedo em liberdade após pagar fiança

Lusa Comentários 13 Jul, 2018, 20:16 | Futebol Internacional

De acordo com o jornal espanhol Marca, que tem imagens do defesa central a abandonar esta tarde o estabelecimento prisional de Picassent, em Valência, Semedo vai manter-se em liberdade até ao julgamento, mas terá que se apresentar semanalmente às autoridades.

O jogador de 23 anos, com quem o Villarreal suspendeu o contrato até que se conclua o processo, é acusado de tentativa de homicídio, agressão, sequestro, posse de arma ilícita, roubo com violência e ameaças.

Ruben Semedo estava detido desde 19 de fevereiro último, por suspeitas de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde alegadamente furtaram dinheiro e objetos.