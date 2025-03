Rubiales e Hermoso recorrem de sentença

Luis Rubiales deixou a presidência da RFEF em 10 de setembro de 2023 na sequência deste caso e, semanas mais tarde, em 30 de outubro, a FIFA suspendeu-o de todas as atividades relacionadas com futebol.

O ex-presidente da federação espanhola de futebol Luis Rubiales e a futebolista Jenni Hermoso apresentaram recursos da sentença em que o antigo dirigente desportivo foi condenado por agressão sexual à jogadora, mas com objetivos opostos.No recurso que apresentou, o advogado da futebolista pede que sejam também condenadas por coerções as outras três pessoas que foram acusadas do mesmo crime e que acabaram igualmente absolvidas: o ex-diretor da seleção masculina de Espanha Albert Luque, o então selecionador Jorge Vilda e o antigo diretor de marketing da federação Ruben Rivera.A defesa de Jenni Hermoso, em linha com o Ministério Público de Espanha, pede que todos sejam condenados a penas de prisão de um ano e meio pelo delito de coerção.