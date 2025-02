Rubiales paga 10.800 euros por beijo a Hermoso

Segundo a sentença do juiz da Audiência Nacional José Manuel Fernández-Prieto, a instância que o julgou, Luis Rubiales foi condenado pelo delito de agressão sexual e tem de pagar uma multa equivalente a 20 euros diários durante 18 meses.



Luis Rubiales foi julgado por agressão sexual por causa do beijo a Jenni Hermoso no Estádio de Sydney, em agosto de 2023, no momento em que as jogadoras da seleção de Espanha eram felicitadas por diversas autoridades.



Foi ainda julgado por coerção, juntamente com o ex-diretor da seleção masculina de Espanha Albert Luque, o então selecionador Jorge Vilda e o antigo diretor de marketing da federação Ruben Rivera, por alegadas pressões sobre a jogadora nos dias seguintes ao beijo, para que fizesse declarações públicas a desvalorizar o ocorrido em Sydney, naquilo que a acusação considera ter sido uma tentativa de desculpar Rubiales. O Ministério Público pedia dois anos e meio de prisão para o antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.





Recorde-se que tudo aconteceu na cerimónia de entrega de medalhas do Mundial feminino de 2023, que a Espanha ganhou. No pódio o dirigente beijou a jogadora de surpresa, dizendo depois que houve consentimento.



O caso gerou depois enorme polémica e Rubiales acabou por ser destituído da direção da Real Federação.