Rudi Völler fica na Alemanha até 2028

Völler, de 64 anos, vai manter-se como responsável pela "Mannschaft", prolongando a parceria com o selecionador Julian Nagelsmann, na equipa adversária de Portugal nas meias-finais da Liga das Nações, em 4 de junho, em Munique.



A renovação do vínculo do antigo avançado foi assinada em março, na sequência da qualificação para a "final four" da Liga das Nações frente à Itália (5-4 na soma das eliminatórias), e que a Alemanha vai acolher em Munique e Estugarda.



“A 'Mannschaft' e toda a equipa tornaram-se muito especiais para mim. O entusiasmo durante o Euro2024, em casa, mas também com a colaboração com Julian Nagelsmann”, reconheceu Völler, no mesmo comunicado.



O antigo avançado de, entre outros, Werder Bremen, Roma, Marselha e Bayer Leverkusen assumiu interinamente o comando da Alemanha, na sequência da saída de Hansi Flick, em 10 de setembro de 2023, já depois de ter sucedido, em fevereiro do mesmo ano, ao também antigo ponta de lança Oliver Bierhoff como diretor da seleção.



Esta foi a segunda experiência no comando da seleção alemã, que comandou entre 2000 e 2004, até à final do Mundial2002, que perdeu frente ao Brasil (2-0), mas caindo na fase de grupos do Euro2004.



Além disso, treinou a Roma e o Bayer Leverkusen, clube no qual foi também diretor desportivo.