Rüdiger pede desculpa pela expulsão e ameaças ao árbitro na final da Taça do Rei

"Definitivamente, não há desculpas para o meu comportamento. Peço desculpa. Fizemos um bom jogo a partir da segunda parte. Depois de 111 minutos, não consegui ajudar mais a minha equipa e, antes do apito final, cometi um erro. Peço desculpa outra vez ao árbitro e a todos os que desiludi”, lê-se numa nota emitida pelo defesa central nas redes sociais.



Substituído pelo ponta de lança brasileiro Endrick já na segunda parte do prolongamento, Rüdiger foi expulso no período de compensação, quando atirou um saco de gelo a partir da zona técnica para o relvado, mas sem acertar no ‘juiz’ Ricardo de Burgos Bengoetxea, que viria a denunciar essa ação e a “atitude agressiva” do alemão no relatório da partida.



Rüdiger ameaçou mesmo entrar em campo, mas foi imobilizado por futebolistas e outros elementos presentes no banco de suplentes do Real, podendo incorrer numa suspensão de vários jogos, numa altura em que os ‘merengues’ têm pela frente as derradeiras cinco jornadas do campeonato, no qual são segundos, a quatro pontos do líder FC Barcelona.



No final do encontro, Lucas Vázquez e Jude Bellingham também foram expulsos, tendo o defesa direito protestado uma das decisões arbitrais, “entrando vários metros no terreno de jogo e fazendo gestos de desacordo”, enquanto o médio inglês se dirigiu à equipa de arbitragem “com uma atitude agressiva, tendo de ser contido pelos seus companheiros”.



No Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, o FC Barcelona derrotou o Real Madrid rumo à conquista da 123.ª edição da Taça do Rei, numa partida com duas reviravoltas, decidida pelo francês Jules Koundé na segunda parte do tempo extra, aos 116 minutos.



Os catalães reforçaram a liderança no palmarés da prova, com 32 troféus, seguidos do Athletic Bilbau, vencedor na época passada, com 24, e dos madrilenos, que já tinham deixado vários reparos à equipa de arbitragem antes da decisão e mantêm-se com 20.