Rudiger renova com o Real Madrid





(Com Lusa)

“O Real Madrid e Antonio Rüdiger acordaram a renovação do contrato do nosso jogador, que continua vinculado ao clube até 30 de junho de 2027”, lê-se numa nota publicada no sítio dos ‘merengues’ na Internet.Rüdiger, de 33 anos, chegou ao Real Madrid em 2022 e, em quatro temporadas, disputou 182 jogos, nos quais marcou oito golos, conquistando uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes, uma Taça Intercontinental, uma Supertaça Europeia, uma Liga espanhola, uma Taça de Espanha e uma Supertaça espanhola.Formado no Borussia Dortmund, o defesa central fez a sua estreia como sénior no Estugarda, passando depois por Roma e Chelsea, antes de se mudar para o Real Madrid em 2022/23.