Rüdiger revela desejo antigo de trabalhar com José Mourinho

“Em relação a Mourinho, não posso dizer muito, mas posso dizer que estou muito entusiasmado. Finalmente, vou jogar sob o seu comando. Já tivemos estas conversas no passado, mas, por alguma razão, nunca se concretizou”, assinalou o central germânico.



Rüdiger, que se encontra ao serviço da seleção alemã no Mundial2026 de futebol, acrescentou estar feliz por poder dar as boas-vindas ao treinador português no Real Madrid, clube com o qual o defesa renovou contrato.



José Mourinho foi oficializado como o novo treinador dos ‘merengues’ na última quinta-feira, depois de apenas uma época no Benfica, levando a que o clube espanhol tenha de pagar 15 milhões de euros aos ‘encarnados’.



O treinador, de 63 anos, tinha mais um ano de contrato com o Benfica, depois de uma época em que não ganhou nada – entrou em agosto para render o despedido Bruno Lage -, com as ‘águias’ a terminarem a I Liga em terceiro, fora dos lugares de ‘Champions’ e eliminadas da Taça da Liga e Taça de Portugal.



Na Luz, clube ao qual regressou 25 anos depois, após uma primeira curta passagem entre setembro e dezembro de 2000, Mourinho esteve em 45 jogos na época de 2025/26, com 27 vitórias, 10 empates e oito derrotas.

