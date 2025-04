Rüdiger suspenso seis jogos

Esse “comportamento levemente violento” com os juízes da partida, que lhe valeu críticas generalizadas, inclusivamente por parte de vários colegas de equipa, ditou um pesado castigo que o defesa central deve cumprir enquanto recupera da operação a que foi submetido a uma rotura parcial do menisco externo da perna esquerda.”, disse Rüdiger, em nota que divulgou nas redes sociais, posteriormente ao encontro.A Real Federação Espanhola de Futebol puniu ainda Lucas Vázquez com dois jogos, “por protestos”, pelos quais também foi expulso.Os "merengues" foram alvo de um terceiro cartão vermelho, ao inglês Jude Bellingham, contudo o mesmo foi revogado, após o recurso do clube com recurso às imagens do incidente.Os três atletas já tinham sido substituídos quando foram expulsos, entre os 120+3 e 120+4 minutos do encontro.Com o êxito, no sábado, o FC Barcelona reforçou a sua supremacia na competição, agora com 32 troféus, seguido do Athletic Bilbau, com 24, enquanto o Real Madrid é terceiro no ranking, com 20 êxitos.