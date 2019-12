Rui Águas deixa Cabo Verde e junta-se a Jesualdo no Santos

O ex-responsável pela seleção caboverdiana junta-se a Jesualdo Ferreira no "Peixe", como é conhedido o Santos, já em janeiro.





Ambos já trabalharam juntos no Sporting de Braga de 2003 a 2006.







A federação caboverdiana informou que Rui Àguas tinha solicitado a desvinculação e que a mesma lhe fora concedida, informou a federação cabo-verdiana, em comunicado.





Na nota, a Federação Caboverdiana de Futebol acrescenta: "O mesmo, tendo sido convidado a abraçar um novo projeto, comunicou à direção a intenção de aceitar o convite e solicitou a sua desvinculação, o que foi aceite".



A FCF aproveitou para agradecer a Rui Águas "todo o seu empenho e dedicação à causa da seleção nacional e do futebol nacional durante o tempo em que esteve vinculado à FCF, e formula votos de sucessos no novo projeto".





Percurso em Cabo Verde







Rui Águas regressou ao comando da seleção cabo-verdiana de futebol em agosto de 2018, voltando a ocupar um cargo que tinha deixado em janeiro de 2016 por causa de salários em atraso.O antigo avançado internacional português, que representou Benfica e FC Porto, foi apresentado pela primeira vez como selecionador de futebol de Cabo Verde em agosto de 2014, substituindo Lúcio Antunes.Na altura, levou a seleção à Taça das Nações Africanas (CAN) de 2015, mas ficou pela primeira fase da maior competição de seleções em África, com três empates em outros tantos jogos.O último jogo de Rui Águas à frente da seleção cabo-verdiana foi em novembro passado, um empate 2-2 em casa com Moçambique, na qualificação para a CAN2021.

Moçambique lidera o grupo F, com quatro pontos, os mesmos que os Camarões, enquanto Cabo Verde tem dois pontos e o Ruanda ainda não pontuou.