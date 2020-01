Rui Faria deixa comando técnico do Al Duhail

"A administração do clube aceitou a demissão do técnico Rui Faria de suas funções como técnico da primeira equipa por motivos pessoais", lê-se no 'site' oficial do Al Duhail, com o clube catari a agradecer o trabalho desenvolvido pelo treinador português e a desejar-lhe sucesso para o futuro.



Rui Faria, de 44 anos, assumiu em 2018/19 o comando técnico do Al Duhail, naquela que foi a sua primeira experiência enquanto treinador principal.



Antes, integrou a equipa técnica de José Mourinho, na qualidade de treinador adjunto, desde os tempos do União de Leiria, há quase duas décadas, passando pelo FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United.



Na sexta-feira, o Al Duhail perdeu a final da Taça do Príncipe Herdeiro, no Qatar, para Al Sadd, do espanhol Xavi Hernández (4-0). O Al Sadd já tinha batido o Al Duhail na final da Supertaça do Qatar disputada em 2019.