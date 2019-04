Rui Fonte marca e segura 2.º lugar do Lille

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Abr, 2019, 07:36 / atualizado em 29 Abr, 2019, 07:36 | Futebol Internacional

O Lille, que já tinha goleado por 5-1 o Paris Saint-Germain, marcou por Loic Rémy, aos 51 minutos, Jonathan Bamba, aos 64, Mehmet Celik, aos 70, Nicolas Pépé, aos 80, e Rui Fonte, aos 90+2, e somou o quinto jogo sem perder.



O português José Fonte foi titular na equipa do Lille, que contou ainda com os suplentes Rafael Leão, aos 69 minutos, e Rui Fonte, aos 76, para os lugares de Loic Rémy e Jonathan Bamba, autores dos dois primeiros golos.





O Lille segue na segunda posição, com 68 pontos, a 16 do Paris Saint-Germain, com seis de vantagem sobre o Lyon, terceiro, que na sexta-feira venceu por 3-2 em casa do Bordéus (14.º, com 38 pontos). O Nimes é nono com 46 pontos.

Fuga à despromoção renhida



Com quatro jornadas por cumprir e um total de 12 pontos em disputa ainda está tudo em aberto no que se refere à despromoção e "play-off", uma vez que as três últimas equipas, separadas por cinco pontos, ainda podem subir acima da linha de permanência.





Na fuga à despromoção o Caen venceu por 1-0 o Dijon, com um golo do marroquino Fayçal Fajr, aos 67 minutos, e ascendeu do 19.º ao 18.º lugar, com 29 pontos, trocando de posição com o seu adversário deste domingo, que soma menos um.