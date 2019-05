Rui Fonte vê um futuro sombrio para o futebol português

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mai, 2019, 10:28 / atualizado em 22 Mai, 2019, 10:28 | Futebol Internacional

O internacional luso acha que a turbulência que se vive constantemente no campeonato português não tem remédio à vista.



E é por isso que a luta está restringida a três e não a mais equipas. Razão pela qual muitos jogadores portugueses têm que procurar outros campeonatos.





O olhar atento de Rui Fonte avançado de 29 anos formado pelo Sporting e já com passagens por Arsenal, Palace, V. Setúbal, Espanyol, Benfica, Belenenses, SC Braga e Fulham que o emprestou esta época ao Lille equipa vice-campeã do país campeão do mundo de futebol.Estas e outras declarações do avançado à jornalista Andrea Neves, correspondente da Antena 1, em Bruxelas.