Rummenigge "envergonhado" com comportamento dos adeptos do Bayern Munique

O líder do campeão alemão prometeu "agir com extrema dureza", depois de ver o árbitro Christian Dingert ser obrigado a interromper o encontro, da 24.ª jornada da liga alemã, à passagem do minuto 78, que os bávaros venceram por 6-0.



"Estou envergonhado com este comportamento. É uma face horrível do Bayern e não tem qualquer desculpa. Temos tudo filmado e vamos proceder contra eles (adeptos) com todos os recursos e agir com extrema dureza", disse Rummenigge, em declarações ao canal de televisão Sky.



O dirigente bávaro acrescentou ainda que "chegou o momento de todo o futebol alemão agir em conjunto contra este caos".



Os protestos dos adeptos alemães contra Dietmar Hopp não é inédito, mas, hoje, levou as equipas a abandonarem temporariamente o relvado, com o jogo a prosseguir instantes depois, ainda que com os jogadores junto ao meio-campo, a trocar a bola uns com os outros, num cenário improvável, e depois, a baterem palmas aos adeptos até que o tempo de jogo terminasse.