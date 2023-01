Ruslan Malinovskyi troca o Atalanta pelo Marselha

O emblema marselhês, terceiro classificado da Ligue 1, informou na mesma nota que o acordo entre as partes inclui uma opção de compra, embora não revelando o valor da mesma. Contudo, a comunicação social francesa refere que a opção de compra é obrigatória, no valor de 10 milhões de euros, aos quais se somam três milhões em variáveis.



Malinovskyi, de 29 anos, estava ao serviço da Atalanta desde 2019, quando foi contratado aos belgas do Genk, sendo que, neste período, se destacou como uma das principais figuras da formação de Bérgamo.



Esta temporada, perdeu espaço no conjunto comandado por Gian Piero Gasperini, tendo sido titular em apenas cinco dos 16 jogos que os ‘nerazzurri’ realizaram na Serie A.