Ruud Nistelrooy deixa o Leicester

Nistelrooy tinha chegado aos "foxes" no final de novembro, após a saída do Manchester United, emblema que orientou enquanto técnico interino, após a saída de Erik Ten Hag e antes da entrada do português Ruben Amorim.



No Leicester, o antigo avançado assumiu a equipa à 14.ª jornada, em 16.º, dois lugares acima da zona de despromoção, mas não conseguiu evitar os maus desempenhos e o antigo campeão inglês acabou mesmo por terminar em 18.º e descer de divisão.



O clube, que conta no plantel com o internacional luso Ricardo Pereira, corre ainda o risco de iniciar o "Championship" com redução de pontos, por alegado incumprimento do "fair play" financeiro.



Na carreira de treinador, Nistelrooy foi também adjunto da seleção neerlandesa e orientou o PSV, clube em que também treinou a formação.