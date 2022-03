Ruud van Nistelrooy vai treinar o PSV a partir da próxima época

"Sempre tive o sonho de treinar o PSV. Inicialmente, achei que precisaria de mais um ano para ganhar experiência, mas, às vezes, as coisas acontecem de outra forma. É o momento certo para dar este passo em frente", afirmou o antigo avançado internacional neerlandês, em declarações divulgadas na página do segundo classificado da Eredivisie.



Ruud van Nistelrooy representou o PSV entre 1998 e 2001, tendo marcado 62 golos em 67 partidas pelo conjunto de Eindhoven, antes de representar Manchester United (2001 a 2006), Real Madrid (2006 a 2009), Hamburgo (2009 a 2011) e Málaga, clube no qual 'pendurou as botas', em 2012.



Desde então, integrou a equipa técnica da seleção dos Países Baixos por duas vezes, além de ter treinado as equipas de sub-19 e sub-21 do PSV, sendo que esta temporada tem estado ao comando da equipa B.



Van Nistelrooy, de 45 anos, vai substituir o alemão Roger Schmidt, que termina contrato com o PSV no final da época, depois de ter chegado ao Philips Stadion em 2020.



De resto, nos últimos dias, Schmidt tem sido apontado pela imprensa portuguesa e germânica como futuro treinador do Benfica, atualmente liderado por Nélson Veríssimo.