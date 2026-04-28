Sá Pinto assume Pafos





(Com Lusa)





"Sá Pinto traz uma experiência internacional extensa, tendo dirigido clubes em todo o mundo", destacou o Pafos, apontando as passagens do técnico na liderança do Sporting, do Estrela Vermelha (Sérvia), do Standard Liège (Bélgica), do Legia Varsóvia (Polónia), do Sporting de Braga, do Vasco da Gama (Brasil), do Esteghlal (Irão) e do Raja Casablanca (Marrocos).O clube cipriota, que disputou a última edição da Liga dos Campeões depois de se sagrar pela primeira vez campeão nacional, destacou para a "habilidade" de Sá Pinto de "alcançar sucesso" em Chipre, face à conquista do campeonato ao serviço do APOEL, em 2023/24."Ao longo da sua carreira de treinador, construiu uma reputação pela sua intensidade, liderança e mentalidade vencedora, conseguindo equipas competitivas em múltiplas ligas e culturas futebolísticas", assinalou o Pafos.Além do título de campeão cipriota, Sá Pinto, de 53 anos, conta no currículo com uma Taça da Bélgica (2017/18) e uma Supertaça do Irão (2022/23), tendo ainda conduzido o Sporting à final da Taça de Portugal e às meias-finais da Liga Europa na temporada 2011/12.O antigo internacional português estava sem clube desde fevereiro, quando deixou os iranianos do Esteghlal.Nos Pafos, Sá Pinto vai treinar os compatriotas Domingos Quina, Dani Silva, Alexandre Brito e Pêpê Rodrigues.