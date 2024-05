Sá pinto deixa o campeão APOEL

”, pode ler-se na nota divulgada pelo clube de Nicósia.O ex-avançado internacional português, de 51 anos, guiou o APOEL ao 29.º cetro da sua história, face ao empate em casa com o AEK Larnaca (1-1), segundo colocado, no sábado, em jogo da 10.ª e derradeira jornada do play-off de apuramento de campeão e, desta forma, os "canarinhos" asseguraram com sofrimento o primeiro título arrebatado desde 2018/19, sucedendo ao Aris Limassol.”, acrescenta o novo campeão do Chipre.APOEL e AEK Larnaca terminaram a prova com os mesmos 73 pontos, mas a equipa de Sá Pinto, que tem o avançado luso Tomané no plantel, impôs-se pelo confronto direto e passou a somar 29 cetros, oito acima do Omonia, segundo clube mais titulado de Chipre.