Lusa 03 Dez, 2017, 16:58 | Futebol Internacional

Sá Pinto e Boloni empatam na Bélgica com penálti falhado de Orlando Sá



Liège, Bélgica, 03 dez (Lusa) -- O Standard Liège, de Ricardo Sá Pinto, empatou hoje a uma bola na receção ao Antuérpia, num encontro da 17.ª jornada do campeonato belga de futebol em que a equipa do técnico português desperdiçou uma grande penalidade nos descontos.



O avançado luso Orlando Sá deu vantagem ao Standard aos 45+1 minutos, mas passou de herói a vilão no final do encontro, quando falhou um penálti, aos 90+1, numa altura em que o jogo já estava empatado.



Antes, aos 72 minutos, também de grande penalidade, Hairemans tinha marcado para o Antuérpia, equipa que contou com Buta, jogador emprestado pelo Benfica, a titular, e que é comandada pelo romeno Laszlo Boloni, que chegou a ser treinador de Sá Pinto no Sporting.



Com este resultado, o Standard Liège manteve o sexto posto da liga belga, com menos um ponto que o Antuérpia, que é quinto, e a 16 pontos do líder Club Brugge, que visita ainda hoje o campo do Eupen, último classificado.