Sá Pinto sofre nova goleada com o Standard na Bélgica

Lusa 27 Ago, 2017, 16:14 | Futebol Internacional

Ao intervalo, a formação da casa já vencia por 2-0, com golos de Vanaken, aos três minutos, e do brasileiro Wesley, aos seis. Na segunda parte, Vanaken bisou aos 52 e Mechele fechou a contagem aos 80.



Do lado do Standard Liege, Sá Pinto não contou com o avançado português Orlando Sá, devido a castigo.



Foi a terceira derrota consecutiva do técnico luso no campeonato e a segunda goleada seguida, depois de também ter perdido por 4-0 em casa com o Waregem.



O Standard ocupa o 12.º posto do campeonato com quatro pontos.