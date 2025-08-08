SAD do Académico de Viseu transfere Gautier Ott para os franceses do Guingamp

Natural de Estrasburgo, Gautier Ott fez a formação no Nancy e mudou-se em 2020 para a Alemanha para representar por duas épocas o TSG Hoffenheim, do qual chegou em 2022 para jogar no Académico de Viseu.



Nos viseenses, o extremo alinhou em 102 jogos oficiais, tendo marcado sete golos e efetuado 24 assistências.



A SAD do Académico de Viseu não divulgou os valores da transferência dos direitos desportivos do jogador para o emblema gaulês, informando que no negócio ficaram garantidos 20% do valor de uma eventual futura transferência.



Já sem Gautier Ott, o plantel do Académico de Viseu continua o preparar o arranque da temporada 2025/26 na II Liga, com jogo no domingo, pelas 18:00, em Leiria frente à União local.