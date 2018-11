Partilhar o artigo Sadio Mané assina contrato de "longa duração" com o Liverpool Imprimir o artigo Sadio Mané assina contrato de "longa duração" com o Liverpool Enviar por email o artigo Sadio Mané assina contrato de "longa duração" com o Liverpool Aumentar a fonte do artigo Sadio Mané assina contrato de "longa duração" com o Liverpool Diminuir a fonte do artigo Sadio Mané assina contrato de "longa duração" com o Liverpool Ouvir o artigo Sadio Mané assina contrato de "longa duração" com o Liverpool