Sadio Mané deixa Bayern e assina pelo Al Nassr, de Cristiano Ronaldo

Mané, que vai passar a ser orientado pelo técnico português Luís Castro e que terá como colega Cristiano Ronaldo, esteve a última temporada ao serviços dos alemães do Bayern, ao serviço do qual marcou 12 golos em 38 partidas.



No entanto, a agressão que protagonizou ao colega de equipa Leroy Sané no jogo contra o Manchester City, da Liga dos Campeões, e que abriu a porta à sua saída, agora consumada, teve mais repercussão mediática do que as suas exibições e os seus golos.



O internacional senegalês despontou no Metz, que lhe abriria as portas do Red Bull Salzburgo, da Áustria, e, seguidamente, do futebol inglês, no Southampton, até ser contratado pelo Liverpool, no qual se afirmou como um dos melhores jogadores do mundo.



Segundo a imprensa alemã, a transferência de Sadio Mané para a Arábia Saudita ascende a 30 milhões de euros e o senegalês, de 31 anos, irá receber um salário anual estimado em 40 milhões de euros, mais um bónus de 10 milhões, dependendo dos resultados do Al-Nassr.