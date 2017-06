Sagnol regressa ao Bayern Munique para ser adjunto de Ancelotti

Lusa 09 Jun, 2017, 11:09 | Futebol Internacional

Sagnol foi jogador do Bayern de Munique entre 2000 e 2009, mas agora vai sentar-se no banco ao lado de Ancelotti, completando uma equipa técnica que também integra Davide Ancelotti.



"É uma grande honra que Carlo Ancelotti, um dos melhores e mais experientes treinadores do futebol mundial, me tenha escolhido", referiu Sagnol no comunicado publicado no sítio oficial do Bayern Munique na Internet.



O clube campeão germânico, no qual joga o português Renato Sanches, destacou o vínculo de Sagnol ao emblema e como ganhou o respeito dos adeptos ao longo da sua caminhada no clube.



Sagnol, de 40 anos, terminou a carreira futebolística no Bayern, depois de ter vestido as camisolas de Mónaco e Saint-Étienne, tendo, como treinador, orientado as seleções de sub-20 e sub-21 de França e o Bordéus, nas últimas duas temporadas.