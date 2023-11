Sagrada Esperança vence na estreia da Taça da Confederação Africana

Os golos foram marcados por Lépua, aos 33 minutos, e Luís Tati, aos 77.



Os angolanos voltam a jogar em 03 de dezembro, no reduto do Abu Salim, da Líbia, em embate da segunda jornada.



Para a mesma competição, a Académica do Lobito perdeu no terreno do Rivers United, da Nigéria, por 3-0, para o Grupo C, com golos de Samuel Adom, aos três minutos, Paul Odeth, aos 46, e Shedreck Asilogbu, aos 61.



Os derrotados rececionam, em Luanda, os tunisinos do Club Africain, em 03 de dezembro, na segunda jornada.