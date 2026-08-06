Salah aclamado por milhares de adeptos do Trabzonspor





(Com Lusa)

“Estou muito feliz por estar neste ambiente incrível. Não me lembro de ter visto nada parecido antes. Há 25.000 pessoas aqui, é incrível. Nunca vi nada igual. Já tive sucesso em todos os lugares e quero tê-lo também no Trabzonspor”, afirmou o avançado, em declarações à imprensa, um dia antes de formalizar o novo vínculo numa cerimónia pública no Papara Park.Salah, de 34 anos, foi recebido com entusiasmo por milhares de adeptos do Trabzonspor no Aeroporto de Trabzon, tal como aconteceu horas antes na chegada a Istambul, onde completou os exames médicos.Segundo a imprensa desportiva turca, o egípcio vai assinar por duas épocas e receberá 17 milhões de euros (ME) por ano, excluindo bónus, passando a ser o futebolista mais bem pago do país, numa operação sem custos de transferência para o Trabzonspor.O extremo direito terminou contrato em junho com o Liverpool, pelo qual fez 257 golos e 120 assistências em 442 jogos e conquistou nove troféus entre 2017 e 2026, incluindo dois campeonatos, uma Liga dos Campeões e um Mundial de clubes, tornando-se mesmo o melhor marcador estrangeiro da Premier League e o africano mais concretizador da Liga dos Campeões.Duas vezes eleito melhor jogador da Liga inglesa, em 2017/18 e 2024/25, Salah ficou longe dos seus padrões na temporada passada, ao anotar 12 golos e 10 assistências em 41 jogos, mas não diminuiu a sua popularidade, despedindo-se de Anfield só atrás do galês Ian Rush (346 tentos) e de Roger Hunt (285) na lista dos mais concretizadores da história dos ‘reds’.Detentor de 121 internacionalizações e 68 golos pela seleção principal do Egito, com a qual chegou até aos oitavos de final do Mundial2026 e igualou a melhor campanha de sempre dos recordistas de títulos africanos (sete), o dianteiro representou igualmente o Chelsea (2014-2016) em Inglaterra.Os suíços do Basileia (2012-2014), os italianos da Fiorentina (2015) e da Roma (2015-2017), ambos por empréstimo dos ‘blues’ também fizeram parte da carreira de Salah, que rumou em definitivo aos romanos antes de assinar pelo Liverpool, num trajeto iniciado como sénior no Al Mokawloon.Futebolista africano do ano em 2017 e 2018 e quarto classificado da Bola de Ouro em 2025/26, o avançado vai tentar ajudar o Trabzonspor, o quarto clube mais titulado da Turquia, a reconquistar o campeonato pela primeira vez desde 2021/22.A equipa de Trabzon foi terceira classificada na temporada passada, atrás do tetracampeão Galatasaray e do Fenerbahçe, e conquistou a Taça da Turquia, qualificando-se para o play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa, em que terá Salah e o também extremo internacional sub-21 português Noah Saviolo, recém-contratado ao Vitória de Guimarães.