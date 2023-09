Salernitana, de Paulo Sousa, continua sem ganhar na Serie A

Golos de Krstovic (6 minutos) e Strefezza (de penálti, aos 90+8) decidiram a contenda para o Lecce, que prossegue o bom arranque na Serie A e chegou aos sete pontos, os mesmos da Juventus e dois abaixo dos líderes.Do lado da equipa do técnico luso, depois de dois empates seguiu-se uma derrota, e o 16.º posto com dois pontos deixa-os já próximos da zona de descida.À mesma hora, a Juventus chegava também aos sete pontos com o triunfo em casa do Empoli, lanterna-vermelha com zero pontos, com golos do ex-FC Porto Danilo, aos 24 minutos, e Chiesa, aos 82 minutos.Antes, o Inter Milão, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, juntou-se ao AC Milan na liderança, com o pleno de nove pontos, ao golear em casa a Fiorentina (4-0), enquanto o Torino venceu pela primeira vez esta época, na receção ao Génova (1-0).