Salernitana, de Paulo Sousa, derrotada, adversária do Sporting na Liga Europa triunfa

No Stadio Carlo Castellani, Tommaso Baldanzi, à passagem do minuto 34, fez o único golo do Empoli, que somou o primeiro triunfo na prova, ao contrário do conjunto de Salerno, ainda sem vitórias na prova, com ambos as permanecerem na zona perigosa da tabela.



O tento solitário de Koopmeiners (13) permitiu à Atalanta (1-0) sair com um triunfo pela margem de Verona e passar a ocupar o quarto posto europeu na classificação, com 12 pontos, contra os 13 da Juventus (terceira posicionada), 15 do AC Milan (segundo) e do Inter Milão (líder).



Na Sardenha, o português Rafael Leão apenas entrou em campo pelo AC Milan aos 69 minutos, já depois dos companheiros de equipa Okafor (40), Tomori (45) e Loftus-Cheek (60) terem operado a reviravolta, em resposta ao golo inaugural do lanterna-vermelha Cagliari, da autoria de Luvumbo (29)