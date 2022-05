A equipa de Salerno foi a primeira a marcar, aos 27 minutos, pelo médio brasileiro Ederson Lourenço, e viu fugir-lhe o triunfo aos 88 minutos, quando o médio croata Mario Pasalic restabeleceu o empate.Com este resultado, a Salernitana segue em 18.º lugar, com 26 pontos, a apenas dois do Cagliari, 17.º, primeiro fora da zona de despromoção, enquanto a Atalanta segue em oitavo lugar, com 56 pontos.