Salzburgo deixa fugir Sturm Graz na Liga austríaca

Na Arena Salzburgo, aos 34 minutos, Zulj fez o golo da vitória do LASK Linz, impondo a segunda derrota da temporada aos atuais campeões, que seguem no segundo posto da competição com 23 pontos, agora a quatro do Sturm Graz.



Também a atuar em casa, a formação de Graz venceu por 2-1 com golos de Jatta (13 minutos) e Prass (43). Hartberg tinha dado vantagem aos forasteiros logo aos quatro minutos.



O Salzburgo é adversário do Benfica no Grupo D da ‘Champions’, juntamente com Inter Milão e Real Sociedad, enquanto o Sturm Graz está no caminho do Sporting no Grupo D da Liga Europa, com Atalanta e Rakow.