Salzburgo vence e continua líder do campeonato antes de receber o Benfica

O golo, marcado aos 19 minutos, permite ao Salzburgo, campeão em título, manter a liderança no campeonato, com 39 pontos, seja qual for o resultado do Sturm Graz, que está a cinco pontos, com menos um jogo, e no domingo recebe o Altach.



O Salzburgo tem importante jogo na terça-feira diante do Benfica, na sexta e última jornada do grupo D da Liga dos Campeões.



O Benfica, sem qualquer hipótese de seguir na 'Champions', está obrigado a vencer por dois golos na visita aos austríacos, para garantir o terceiro lugar no Grupo D e a ida ao 'play-off' de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa.



Se triunfar por dois golos, os 'encarnados' igualam o Salzburgo em pontos, e as duas equipas ficariam com o mesmo saldo entre golos marcados e sofridos, entrando no desempate o maior número de golos marcados, com vantagem das 'águias'.



Na sexta-feira, em jogo da I Liga portuguesa, o Benfica não foi além de um empate em casa com o Farense, podendo ainda hoje ser ultrapassado por Sporting, a um ponto, e igualado por FC Porto, a três pontos, em jogos também da 13.ª jornada.