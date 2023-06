Sam Allardyce deixa de treinar o Leeds

Allardyce, de 68 anos, chegou a Leeds a quatro jornadas do fim do campeonato, mas não conseguiu melhor do que um empate e três derrotas, a última das quais no domingo, por 4-1, na receção ao Tottenham, que confirmou a despromoção.O Leeds terminou a Premier League da época 2022/23 na 19.ª e penúltima posição, regressando à segunda divisão inglesa depois de três temporadas entre os "grandes", culminando uma campanha conturbada, durante a qual teve mais dois treinadores: o norte-americano Jesse Marsch e o espanhol Javi Gracia.