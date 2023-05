Sam Allardyce é o novo treinador do Leeds

”, lê-se no comunicado do clube.Após 34 jornadas, a quatro do final da Premier League, o Leeds, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos, segue na 17.ª posição, a primeiro acima dos lugares de despromoção, com 30 pontos, em igualdade com Leicester, 16.º, e Nottingham Forest, 18.º.”, acrescentou o Leeds.Sam Allardyce, que vai estrear-se no sábado, na visita aos bicampeões Manchester City, volta a treinar depois de ter abandonado o West Bromwich, em 2020/21.Antes, "big Sam", que chegou a orientar a seleção inglesa e a deixou com polémica, comandou clubes como Everton, Crystal Palace, Sunderland, West Ham, Blackburn Rovers, Newcastle, Bolton, Notts County, Blackpool, Preston North End e Limerick.”, acentuou o clube.Após visitar os "citizens", o Leeds, que conta com o português Diogo Monteiro e o espanhol ex-Benfica Rodrigo no plantel, recebe o Newcastle, desloca-se ao terreno do West Ham e encerra o campeonato em casa com o Tottenham.Javi Gracia tinha chegado aos "peacocks" em 21 de fevereiro último, após uma série de 10 jogos sem vitórias, sob o comando do treinador norte-americano Jesse Marsch e, nos últimos três, do interino Michael Skubala.