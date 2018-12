Sambizanga de Mantorras com salários em atraso

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Dez, 2018, 07:59 / atualizado em 12 Dez, 2018, 07:59 | Futebol Internacional

Os cerca de 150 trabalhadores do clube, no distrito urbano do Sambizanga, província de Luanda, estão em vigília junto às instalações da sede e relataram este atraso à Lusa, considerando-o "inconcebível", até porque nem estão inscritos no Instituto Nacional da Segurança Social.



"Estamos em greve" e "sem salários há 18 meses" são as mensagens estampadas no portão do Progresso de Sambizanga, cuja equipa principal de futebol ocupa o terceiro lugar do Girabola, o principal campeonato de futebol angolano, a quatro pontos do líder 1.º de Agosto, após a quinta jornada.



O atraso no pagamento de salários do clube, um dos históricos da capital angolana e que recebe o nome do emblemático bairro de Luanda, afeta supervisores, motoristas, seguranças, coordenadores de escalões de formação das várias modalidades do clube e até funcionárias de limpeza.



A reivindicação deu origem a uma vigília, que dura já há uma semana, para "exigir um direito", como contou à Lusa Custódio de Azevedo, denunciando que a direção do clube "se remete ao silêncio".







A agência Lusa tentou, sem sucesso, falar com o presidente do Progresso Sambizanga, Paixão Júnior, antigo presidente do conselho de administração do Banco de Poupança e Crédito (BPC), maior banco angolano de capitais públicos.