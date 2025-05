Sampdoria desce ao terceiro escalão italiano

Um empate no terreno do Juve Stabia (0-0), em encontro da 38.ª e derradeira jornada da prova, sentenciou a despromoção do clube de Génova, que tinha descido da Serie A em 2022/23 e ficou pelo caminho nos play-offs de acesso ao escalão maior na última época.



A Sampdoria finalizou na 18.ª posição, primeira de descida automática, com 41 pontos, a dois da manutenção direta e a um do play-off, que vai ser disputado a duas mãos entre o Frosinone e a Salernitana, dois dos três clubes que ‘caíram’ da Liga italiana em 2023/24.



Além dos "blucerchiati", desceram à Serie C o Cittadella, 19.º, com 39, e o Cosenza, 20.º, com 30, após encarar uma dedução de quatro pontos por irregularidades administrativas.



Uma história linda



Fundada em 1946, a Sampdoria soma 66 presenças na Serie A e foi campeã de Itália em 1990/91, uma época depois de ter conquistado a Taça dos Vencedores das Taças, numa formação da qual constavam figuras como Gianluca Pagliuca, Pietro Vierchowod, Marco Branca, Attilio Lombardo, Gianluca Vialli, Roberto Mancini e o brasileiro Toninho Cerezo.



Finalistas vencidos da Taça das Taças em 1988/89, da Supertaça Europeia de 1990 e da então denominada Taça dos Campeões Europeus em 1991/92 - quando perderam frente aos espanhóis do FC Barcelona em Wembley (1-0, após prolongamento) -, os genoveses ganharam ainda quatro Taças de Itália, uma Supertaça doméstica e um cetro da Serie B.