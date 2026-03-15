Samu Costa dá vitória ao Maiorca frente ao Espanyol

Samu Costa dá vitória ao Maiorca frente ao Espanyol

Um golo do médio internacional português Samu Costa, aos 88 minutos, selou hoje o triunfo do Maiorca na receção ao Espanyol, por 2-1, em encontro da 28.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Lusa /

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O jogador aveirense recebeu a bola à entrada da área, rodou e rematou forte de pé esquerdo para o triunfo dos insulares e o seu quinto golo na La Liga.

Samu Costa completou a reviravolta do Maiorca, iniciada aos 65 minutos, com um tento de Pablo Torre.

Os forasteiros marcaram primeiro, aos 36 minutos, pelo congolês Charles Pickel, mas o mesmo jogador complicou muito a tarefa da sua equipa, ao ver o vermelho direto aos 54, após uma falta ‘feia’ sobre Omar Mascarell.

Na classificação, o Maiorca subiu ao 16.º lugar, com 28 pontos, enquanto o conjunto de Barcelona manteve-se, para já, em sétimo, com 37.
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