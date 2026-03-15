Samu Costa dá vitória ao Maiorca frente ao Espanyol

O jogador aveirense recebeu a bola à entrada da área, rodou e rematou forte de pé esquerdo para o triunfo dos insulares e o seu quinto golo na La Liga.



Samu Costa completou a reviravolta do Maiorca, iniciada aos 65 minutos, com um tento de Pablo Torre.



Os forasteiros marcaram primeiro, aos 36 minutos, pelo congolês Charles Pickel, mas o mesmo jogador complicou muito a tarefa da sua equipa, ao ver o vermelho direto aos 54, após uma falta ‘feia’ sobre Omar Mascarell.



Na classificação, o Maiorca subiu ao 16.º lugar, com 28 pontos, enquanto o conjunto de Barcelona manteve-se, para já, em sétimo, com 37.