Futebol Internacional
Samu Costa marca no empate do Maiorca com o Valência
O internacional português Samu Costa fez hoje o golo do Maiorca no empate (1-1) caseiro com o Valência, resultado que mantém os dois emblemas com o ‘fantasma’ da despromoção, no arranque da 33.ª jornada da Liga espanhola de futebol.
O médio aveirense, de 25 anos, marcou aos 49 minutos, dando na altura vantagem ao Maiorca, e chegou aos seis golos na La Liga, confirmado a sua melhor temporada de sempre na competição e também em toda a carreira.
O Valência, que contou com o lateral Thierry Correia a titular, chegou ao empate aos 67 minutos, pelo avançado nigeriano Umar Sadiq, resultado que acaba por deixar os dois clubes numa posição pouco confortável nesta altura da temporada.
Com os restantes adversários ainda por atuar nesta ronda, o Maiorca segue para já no 14.º posto com 35 pontos, apenas três cima da zona de descida, enquanto o Valência é 15.º, com 36.
No outro encontro que decorreu à mesma hora, num duelo entre equipas do meio da tabela, o Athletic Bilbau recebeu e bateu o Osasuna por 1-0. Gorka Guruzeta, aos 16 minutos, fez o único golo da partida.
