Sandro Tonali assina por cinco épocas com o Newcastle

Os dois emblemas não revelaram detalhes em relação aos valores do negócio, mas a imprensa britânica avança com valores na ordem dos 64 milhões de euros (ME), que fazem do médio o futebolista italiano mais caro de sempre, à frente de Jorginho (57 ME).”, disse o médio, de 23 anos, citado pelos ‘magpies’.O jogador chega ao Newcastle depois de três épocas no AC Milan, a primeira das quais por empréstimo do Brescia, clube em que se formou e representou também nos seniores.Sandro Tonali conquistou uma Série B, o equivalente à II Liga, ainda pelo Brescia, mas foi no AC Milan que ergueu o "scudetto" (da Série A) em 2021/22, numa temporada em que o português Rafael Leão, seu companheiro de equipa, foi eleito o melhor jogador do campeonato.